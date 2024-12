Lettera43.it - Treviso, torna dal Congo e muore per una sospetta febbre emorragica: accertamenti in corso

Una persona di 55 anni, residente in provincia die recentemente rientrata da un viaggio in, è deceduta a causa di unacon emorragia. La notizia è stata resa nota dalla Regione Veneto e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 2 Marca trevigiana. Sono attualmente inper determinare l’origine della malattia, in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma, centro di riferimento per le malattie infettive. Le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato le misure di prevenzione previste, in accordo con il ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. L’unico contatto noto della paziente è stato sottoposto a isolamento fiduciario domiciliare come misura precauzionale.Ilconferma che la malattia che sta colpendo il Paese è una «forma grave di malaria»Proprio martedì, il ministero della Salute della Repubblica Democratica delha confermato che la malattia non identificata rilevata nella zona sanitaria di Panzi è una forma grave di malaria, aggravata da sintomi respiratori e malnutrizione.