Sinner parla l’esperto | Esiste il rischio di squalifica ma c’è un’altra possibilità…

La vicenda legata alla positività di Jannikal Clostebol continua a tenere banco. L’avvocato Angelo Cascella, esperto in diritto sportivo internazionale, ha fatto il punto sulla situazione in una lunga intervista rilasciata a Sport Mediaset, chiarendo le possibili conseguenze per il tennista italiano.ha concluso in bellezza il suo fantastico 2024, ma sul suo cammino grava ancora il ricorso presentato dalla Wada a seguito della positività al doping, rilevata nei test effettuati a marzo. Unconcreto diincombe sul numero uno del tennis mondiale, ma, secondo l’avvocato Cascella, non è esclusa la possibilità di un accordo tra le parti.Leggi anche: “Morto così”. La tragedia del campione, poi il giallo: cosa non torna nella sua drammatica fineCosa rischia?“Essendo state effettuate delle analisi e avendo dimostrato la sussistenza di tracce dopanti, l’atleta rischia una condanna da uno a due anni“, ha dichiarato Cascella.