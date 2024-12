Abruzzo24ore.tv - Scontro frontale sulla Provinciale 12: quattro feriti, traffico paralizzato

L'Aquila - Un grave incidente tra Cansano e Campo di Giove ha coinvolto due vetture, causandoe significativi disagi alla circolazione. Nel pomeriggio di ieri, lungo la Strada12 tra Cansano e Campo di Giove, si è verificato un violentotra una Fiat Panda, diretta verso Sulmona, e una Fiat Punto in marcia opposta. Nell'impatto sono rimastiindividui: una coppia di settantenni e una madre con la figlia, entrambe ristoratrici. I Vigili del Fuoco di Sulmona sono intervenuti per estrarre idalle lamiere, mentre le ambulanze del 118 li hanno trasportati all'ospedale locale. Le loro condizioni, sebbene non critiche, richiedono ulteriori accertamenti medici. Sul luogo dell'incidente sono giunti i Carabinieri per eseguire i rilievi necessari e determinare la dinamica esatta dell'accaduto.