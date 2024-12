Oasport.it - Sci alpino, Lara Gut-Behrami naturale favorita per il bis in Coppa del Mondo. Shiffrin ai box, Brignone e Goggia mine vaganti

Con l’inizio anche delle gare veloci, la lotta per ladelfemminile di sciè entrata nel vivo. L’infortunio di Mikaelaa Killington ha chiaramente ribaltato le gerarchie, conGut-che adesso è laper andare a ciaccia del bis dopo il trionfo della passata stagione. Anche in casa Italia si sogna con Federicae Sofiache possono provare ad essere della partita per la vittoria finale.è ancora ferma ai box ed è appena stata operata all’addome, con il suo rientro alle gare che slitta così al 2025. Un’assenza prolungata che ovviamente andrà ad incidere sulla stagione dell’americana, che potrebbe a questo punto decidere di puntare solamente ai Mondiali, abbandonando completamente ogni possibilità di lottare per ladele gestendo al meglio il ritorno in vista della rassegna iridata.