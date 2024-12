Liberoquotidiano.it - Schlein a Meloni: Ossessione sui migranti vi impedisce di avere una politica estera all'altezza

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2024 "Davanti a tutto questo è inaccettabile che l'unica preoccupazione degli Stati europei, tra cui l'Italia, sia di bloccare le richieste d'asilo. Dalla Siria è dovuto intervenire anche il segretario generale dell'Agenzia ONU per i rifugiati per ribadire che in questo momento non ci sono le condizioni per dei rimpatri sicuri, volontari e dignitosi in Siria. Questa vostrasuividiunache sia all'della tradizione diplomatica di questo Paese." Così il segretario del Partito democratico, Elly, nel suo intervento alla Camera rivolgendosi al Presidente del Consiglio Giorgia. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev