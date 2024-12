Lapresse.it - Salute, se il Natale fa star male: ecco la ‘sindrome del Grinch’

Leggi su Lapresse.it

siamo tutti più buoni: tutti tranne il Grinch, il personaggio uscito dalla penna dello scrittore americano il Dr Seuss, pseudonimo di Theodor Seuss Geisel e poi protagonista di film, serie Tv, cartoni animati. Burbero, misantropo, cinico e con “un cuore di due taglie più piccolo”, il Grinch, rappresentato spesso come una creatura ricoperta di pelo verde, detesta tutto ciò che è collegato ale alla sua magia, tanto da volerlo “rubare” e boicottare.Cos’è ladelUna vera e propria “allergia” a luci intermittenti, canti, addobbi, vischio – e, soprattutto, regali e riunioni tra parenti, amici, colleghi – che può mascherare ansia sociale, stress, depressione, senso di solitudine e che è in realtà comune a molte persone: si parla allora di “sindrome del Grinch”, non una vera e propria malattia ma una serie di disturbi dell’umore correlati alle feste.