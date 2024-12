Universalmovies.it - Rosso Uno | Record di visualizzazioni su Prime Video

Leggi su Universalmovies.it

Non sarà stato un successo commerciale al botteghino, maUno è certamente un titolo che i possessori diricorderanno per molto tempo.Quest’oggi Amazon MGM Studios ha affermato (via the Hollywood Reporter) che il film di Natale con Chris Evans e Dwayne Johnson ha infranto ildisulla piattaforma di casa. Secondo lo streamer, infatti,Uno (in originale Red One) è stato visto da oltre 50 milioni di spettatori a livello mondiale nei primi quattro giorni di programmazione; il precedenteera di Road House (50 milioni in due settimane).Jennifer Salke, responsabile di Amazon MGM Studios, ha affermato: “Ogni film è diverso e siamo molto grati per la partnership con i nostri registi nel trovare insieme la strategia giusta per far arrivare questo film al pubblico più vasto possibile.