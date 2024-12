Lettera43.it - Per la prima volta un cittadino europeo è stato sanzionato dall’Ue per legami con Mosca

L’Unione europea ha imposto per lasanzioni contro un, sospettato di essere coinvolto nel commercio del petrolio russo al di sopra del prezzo massimo stabilito dai Paesi occidentali. Si tratta di Niels Troost, olandese residente in Svizzera. Sono state imposte sanzioni anche contro Paramount Energy & Commodities, società con sede a Dubai riconducibile a Troost.Dubai (Getty Images).Troost ha risposto puntando il dito contro l’ex socio SrivastavaSecondo quanto riferito dal Financial Times, Troost ha detto che gli avvocati gli avevano assicurato che le filiali degli Emirati Arabi Uniti non sono tenute a rispettare i limiti di prezzo, a meno che la casa madre europea non sia coinnelle loro operazioni. Troost ha anche dichiarato di essere vittima di una campagna messa in atto dall’ex socio Gaurav Kumar Srivastava con l’obiettivo di screditarlo, dopo la rottura della loro partership.