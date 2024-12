Movieplayer.it - Peaky Blinders: il creatore Steven Knight fornisce nuovi dettagli sul film in arrivo

Leggi su Movieplayer.it

Ile sceneggiatore della serieha aggiornato i fan suldi, svelandosviluppi. Dopo aver conquistato il pubblico con le sue sei stagioni,si concluderà, come annunciato in precedenza, con un grande. Ile sceneggiatore della serie,, ha recentemente fornito aggiornamenti positivi su questo progetto, le cui riprese sono appena terminate. In particolare, durante un'intervista con Paris Match,ha dichiarato di sperare di concludere il progetto entro la fine del 2025. Non è chiaro, però, se intenda dire che ilsarà pronto per l'uscita entro la fine del prossimo anno o se semplicemente sarà completato, con l'uscita prevista per il 2026. Cosa sappiamo del