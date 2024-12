Ilfattoquotidiano.it - Paul Watson è libero! Grazie al suo caso mi sono avvicinata al mondo delle creature marine

di Nadia D’Agaro “Un’ingiustizia fatta all’individuo è una minaccia fatta a tutta la società”. Con queste parole di Montesquieu, in questi giorni compariva sui social media la foto dell’attivista per la fauna marina, con la moglie e il figlio più piccolo.era detenuto dal 21 luglio a Nuuk, in Groenlandia, con la minaccia di estradizione in Giappone, arrestato dalla polizia danese su mandato internazionale. Ma il reato contestatogli era un reato minore e la pressione internazionale, soprattutto dalla Francia, ma non solo, dopo quasi cinque mesi ha portato il ministro danese Peter Hummelgaard a prendere la decisione giusta: liberare un uomo anziano già troppo a lungo trattenuto in carcere.Da quandoè stato arrestato, la mia conoscenzaè aumentata.