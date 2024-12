Ilrestodelcarlino.it - Pari contro il Genoa. Under 18 sempre in vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pareggio interno dell’18il, bianconeriin. Ecco i risultati delle giovanili nel weekend, non hanno giocato l’17 (riposo) e l’15 (rinviata).18 Cesena-0-0. Cesena: Fontana, Shehi (1’st Omokaro), Antoniacci (36’st Comandini), Ridolfi, Bertaccini, Greco, Lantignotti (32’st Sanaj), Amadori, Galvagno (21’st Okolo), Berti (32’st Gabriele), Biguzzi (21’st Gori). All: Lantignotti. Classifica: Cesena 34*, Torino 30, Inter 28, Roma 27**,25, Lazio 21*, Empoli 20*, Sassuolo 20, Parma 19*, Atalanta 18*, Lecce 18*, Monza 18, Cagliari 15, Fiorentina 14*, Bologna 13**, Hellas Verona 12*, Milan 10*, Sampdoria 7* (*una gara in meno/** due gare in meno).16-Cesena 3-0. Cesena: Zuzzi, Petito (30’st Valentini), Ballacci (13’st Balzoni), Gjergji (13’st Bombardini), Laghi,si, Lombardo, Minzoni, Obbi (40’st Morigi), Casadei (30’st Manservisi), Favale (30’st Conte).