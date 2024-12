Ostia un murales ispirato alla bio-diversità | Un’opera che rappresenta un abbraccio

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 17 dicembre 2024-Si chiama ‘AniMare’. Si ispirabio-delle Secche di Tor Paterno. Euna prospettiva sullee l’inclusione come opportunità di sviluppo per tutta la comunità.L’opera, un capolavoro di street art, prende vita lungo tutto il muro che costeggia la Fondazione Roma Litorale, ente che da oltre 40 anni si occupa di fragilità, disabilità del neurosviluppo e malattie rare attraverso specializzazioni cliniche e impegno nella ricerca. Si trova tra via del Sommergibile e il Lungomare Duca degli Abruzzi. Ed è stata realizzata in collaborazione con il Gruppo ‘Subword’ (associazione Le Tartarughe).“Uno straordinario– spiega il direttore generale della Fondazione Roma Litorale, Stefano Galloni – reso possibile dvolontà dei soci fondatori e dall’associazione di promozione sociale ‘La Nostra’.