Nova | La nuova serie tv Marvel ha uno showrunner

Latv deiStudios dedicata al supereroe cosmicoinizia finalmente a prendere forma.Questa mattina Deadline ha riferito che Kevin Feige (CEOStudios) ha messo sotto contratto Ed Bernero per il ruolo di, sceneggiatore e produttore esecutivo. Bernero andrà a sostituire Sabir Pirzada (Moon Knight), il cui nome era collegato al progettogià da tempo. Bernero è noto per prodotto e sceneggiato Criminal Minds, nonché co-creatore e produttore esecutivo dello spin-off Suspect Behaviour.Latv suè stata ufficialmente annunciata da Feige lo scorso mese di luglio in occasione dell’edizione 2024 del San Diego Comic-Con (il nostro articolo a questo indirizzo).L’assenza didall’MCU è in effetti una delle cose più strane in assoluto del processo di espansione del franchise, d’altro canto stiamo parlando dell’eroe più grande della frangia “cosmica” dei fumettiComics.