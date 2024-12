Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Buongiorno grande perdita, spazio a uno tra Juan Jesus e Rafa Marin? Oppure …

Mora: ”, credo che la cosa più logica sia affidarsi per la sostituzione di, però, a. Magari Conte potrebbe valutare anche il ritorno alla difesa a tre,usare Di Lorenzo centrale con Mazzocchi a destra, però si dovrebbe spostare Rrahmani centro sinistra. Ci sono tante soluzioni, quindi menomale che non siamo nei panni di Conte”De Nicola, Pià, Petrazzuolo, Zaccaria, Savino, Mora e Carmine Esposito sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– De Nicola: “? Starà fuori almeno un mese”– ALFONSO DE NICOLA, ex responsabile dello staff medico della SSC: “I tempi di recupero perdopo l’infortunio in allenamento? Ha avuto una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, deve stare fuori almeno un mese, gli occorre del tempo per riprendersi, due-tre settimane sono poche quando si verificano problemi di questo tipo.