Nerdpool.it - NerdPool incontra Auri Hirao

Leggi su Nerdpool.it

Ospite attesissima di Milano Games Week + Cartoomics era la sensei. La sua opera edita da SaldaPress Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan morirei ha conquistato tantissimi lettori con la follia dei suoi personaggi otaku e la stramba relazione tra le due protagoniste. Di recente sempre per SaldaPress è uscita la sua precedente serie Insegnami a fare un manga che con delicatezza affronta il tema dei rapporti e dell’essere mangaka (lo abbiamo recensito qui). Durante Cartoomics la sensei hato i fan italiani senza risparmiarsi e noi ci siamo potuti sedere alcuni minuti con lei per parlare dei suoi manga. Ecco cosa ci ha detto.Grazie sensei per questa intervista. Vorremo iniziare parlando di Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan morirei. Da dove nasce l’idea per questa storia, ha una passione per il mondo idol?Quando ho dovuto pensare ad una nuova opera avevo tante idee in testa che non sapevo quale scegliere.