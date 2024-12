Mistermovie.it - Mister Movie | Wicked Parte 2 For Good – Il sequel di Wicked cambia titolo e svela nuovi dettagli

Il sequel di Wicked, previsto per novembre 2025, ha finalmente un titolo ufficiale: Wicked: For Good. Il film, inizialmente noto come Wicked Part Two, completerà l'adattamento cinematografico in due parti del celebre musical teatrale. Diretto da Jon M. Chu, il primo capitolo, Wicked, arriverà nelle sale americane a novembre 2024 con protagoniste Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba Thropp e Ariana Grande in quello di Glinda Upland. Il nuovo titolo, annunciato tramite l'account ufficiale di Wicked su X (ex Twitter), trae ispirazione da "For Good", una delle canzoni più iconiche dello spettacolo teatrale. Questo brano, scritto da Stephen Schwartz, è un emozionante duetto tra Elphaba e Glinda che, presumibilmente, farà da punto focale anche nel secondo film.