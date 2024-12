Thesocialpost.it - Mister Davide Semprevivo stroncato a 29 anni da un malore: il saluto dei suoi ragazzi

L’abbraccio che i giovani atleti del Lonate Ceppino Fc avrebbero voluto evitare, non era quello di festeggiamento per una rete o una vittoria, ma un triste, tragicamente scomparso venerdì sera sul campo di Cairate nel Varesino a causa di unimprovviso, a soli 29, mentre si preparava ad allenarli. In queste ore, l’abbraccio che hanno condiviso era colmo di dolore e lacrime, molte delle quali non riuscivano a trattenere, durante l’ultimonella chiesa di San Giulio a Cassano Magnago, dove viveva con la sua famiglia. In quei momenti finali,era circondato daicari mentre la squadra si preparava per il riscaldamento, ignara dell’imminente tragedia.Leggi anche: Pisa: ritrovato in un fosso il corpo di una donna scomparsa da giorniDurante i funerali, officiati dal parroco don Andrea Ferrarotti, erano tutti presenti, idel Lonate Ceppino, indossando la divisa della squadra.