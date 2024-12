Meloni | Approccio pragmatico con Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.05 "E' indispensabile mantenere un, costruttivo e aperto con la nuova amministrazione, sfruttando le aree di potenziale e fruttuosa cooperazione Ue-Usa e cercando di prevenire diatribe commerciali che certamente non farebbero bene a nessuno". Così la premier, alla Camera in vista del Consiglio europeo. Poi nella replica, parlando sempre di, dice al Pd: "Non so in base a cosa si debba definire un nemico il presidente eletto degli Usa", certo non aiuta il "dialogo" sui dazi.