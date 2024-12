Cinemaserietv.it - Mamma, ho perso l’aereo: Joe Pesci morse un dito a Macaulay Culkin: “Ho la cicatrice”

Manca pochissimo a Natale ed è quel periodo dell’anno in cui celebriamo e rivediamoho. Il protagonista del film,ha raccontato in occasione di un incontro col pubblico che durante le prove del film Joecercò di spaventarlo e arrivò a mordergli un. Ad oggiha ancora lacome ricordo di quel bizzarro episodio.In questi giorniè in tour negli Stati Uniti con l’evento A Nostalgic Night With, durante il quale presenta una proiezione di, hoseguita da una sessione di domande e risposte con i fan. Come scrive il New York Times, in occasione di una tappa a Rosemont (Illinois)ha rivelato che Joegli ha davvero morso undurante le prove di una scena in cui il ladro Harry minaccia di mozzare le dita a Kevin McCallister.