Ilgiorno.it - Madalina Ghenea incontra la stalker in tribunale: “Il risarcimento? Lo devolverò in beneficenza”

Milano, 17 dicembre 2024 – Obiettivo centrato., modella e attrice romena, è stata ammessa parte civile nel processo a carico di una connazionale 45enne, accusata di stalking nei suoi confronti. Ma l’ambizione finale di, in merito a questa vicenda, va oltre i confini dell’esito finale del processo.al settimo piano delper l’udienza contro la, Milano, 17 dicembre 2024. ANSA/MATTEO CORNER Le dichiarazioni "Quello che vorrei tanto è contribuire a un cambiamento sui social", afferma la conduttrice del Festival di Sanremo 2016, quanto meno per mettere un freno al fenomeno, oramai dilagante, chiamato 'shitstorm', "perché questo ricevere continue minacce anche di morte e valanghe di insulti, sebbene viaggino nel mondo virtuale, è come se qualcuno bussasse alla tua porta ed entrasse in casa tua e ogni giorno ti dice che devi morire.