Lea 3 si farà la terza stagione, quando esce la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti

Nel 2023 si è conclusa la secondadellacon, in onda da qualche settimana di domenica sera su Rai 1. Il medical drama diretto da Fabrizio Costa racconta le vicende di Lea Castelli un’infermiera pediatrica dell’ospedale di Ferrara che vivrà il doppio trauma della perdita del figlio e del matrimonio spezzato con il dottore Marco Colomba. Nella vita complessa della Castelli entra in gioco Arturo Minerva, un uomo di origini turche conosciuto per caso. Il triangolo sentimentale è il fulcro di questa storia, ma fino adurerà veramente ? Lea 3 si?Lea 3 siladellaconLea è una serie tv nata nel 2022 con il titolo “Lea – Un nuovo giorno”. Nella secondacambia il titolo dellain “Lea I Nostri Figli”.