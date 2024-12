Ilgiorno.it - La prof Valentina Leone diventa di ruolo, trasferita: “Lasciatecela, per noi è speciale”

Leggi su Ilgiorno.it

Opera (Milano) – Immessa in, dall’oggi al domani deve cambiare scuola. Fosse accaduto a inizio anno scolastico questa storia avrebbe solo un aspetto positivo per l’insegnante: tanta felicità per aver realizzato il sogno dire docente di. Invece la bella notizia è arrivata a tre mesi dalla prima campanella e ha lasciato gli alunni smarriti e increduli. Tristi, come l’insegnante. Perché quella che si era instaurata tra laessoressa, i suoi alunni e i loro genitori in una scuola media di Opera, prima cintura milanese, era una relazione. Lontana anni luce dagli esempi negativi che rimbalzano dalle cronache.sì, ma interrotta dai meccanismi della burocrazia. E così gli alunni, rimasti “orfani” dellaessoressa, hanno deciso di scrivere una lettera e lanciare un appello.