La nemesi del governo Meloni sugli stipendi dei ministri

Tutti i principali quotidiani italiani aprono oggi con la notizia della probabile marcia indietro delsulla fondamentale questione delloo die sottosegretari non parlamentari, che la maggioranza intendeva equiparare a quello degli altri esponenti dell’esecutivo. Una norma che nell’attuale legislatura avrebbe riguardato in tutto diciotto persone. Se ne potrebbe trarre la conclusione che in Italia non abbiamo grandi problemi di cui preoccuparci, chiuderla qui e tornare a dormire. Io penso invece che il problema sia esattamente questo, e che non sia cosa da poco. Di tutte le scelte più discutibili portate avanti dall’attuale, e stentoreamente rivendicate da Giorgianel suo ultimo comizio di Atreju, l’unica su cui la pressione congiunta delle opposizioni, dell’informazione, dell’opinione pubblica sia riuscita a imporre immediatamente una ritirata riguarda questa scemenza dei compensi dei