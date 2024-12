Justcalcio.com - La curiosa strategia di trasferimento del Chelsea si è rivelata con i Blues che chiedevano PIÙ gol e assist a Cole Palmer

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Ilnon riesce letteralmente a smettere di segnare – nessuna squadra ha segnato più gol degli uomini di Enzo Maresca in questa stagione – ma questo non impedisce loro di volere di più.Ad avere le chiavi per segnare il successo allo Stamford Bridge è, attualmente considerato il terzo miglior trequartista al mondo QuattroQuattroDue – ha il maggior numero di gol in Premier League (11) E il maggior numero di(6) di chiunque altro nella sua squadra.Tuttavia, isembrano voler provare a ottenere di più da lui, e sembra che si stiano avvicinando a unaper raggiungere proprio questo obiettivo.Ilpunta su Liam Delap per aggiungere potenza di fuoco all’attacco guidato daLiam Delap ha fatto un inizio incredibile con Ipswich Town, e non è passato inosservato (Credito immagine: Julian Finney/Getty Images)Secondo un rapporto di TEAMtalk, l’attaccante dell’Ipswich Town Liam Delap è in cima alla lista del, notando la mancanza di opzioni naturali da numero 9, con solo Nicolas Jackson che si adatta al conto.