Iodonna.it - La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane offre un interessante spaccato del vivere urbano nel nostro Paese. Vince la città lombarda che ha scalato la classifica, conquistando per la prima volta il gradino più alto del podio dal 1990

Bergamo è la migliorein cuinel 2024. Un successo straordinario, per la provinciache balza dalla quinta posizione del 2023 al primo posto,per lal’oro dal. È questo il verdettoannuale del24 Ore107, che vede nella top ten dopo Bergamo: Trento e Bolzano, seguite da Monza, Cremona, Udine, Verona, Vicenza e Bologna e Ascoli Piceno. Milano, sempre piuttosto in, questaesce dalle dieci e scivola al 12esimo. Le luci di Natale più spettacolari del mondo: leche brillano per le feste X: come si vive bene a BergamoMa cos’ha portato Bergamo ad essere scelta per la sua? Lasi è distinta in una serie di indicatori chiave, primi fra tutti la demografia e la società.