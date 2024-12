Metropolitanmagazine.it - Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, è pronto ad aprire il dialogo con Donald Trump sulla web tax

Si apre untra ilLeo e, neo presidente eletto degli Stati Uniti d’America, in merito alla web tax. Ilha infatti risposto ad alcune domande in merito al rischio di sanzioni americane dopo la modifica in manovra che ripristina la soglia 750 milioni per la web tax. Web tax,Leo (MEF)bbeconQueste le parole del: “Io penso che con l’amministrazionedovremo dialogare, ma questo è legato anche al pillar one, il famoso primo pilastro per la tassazione digitale. Ma è tutto un discorso che possiamo fare con serenità anche con l’amministrazione”. Niente di cero dunque, ma potrebbe esserci speranza per un tipo di tasse prontissimo a subire una crisi, data anche la precaria situazione globale di paesi forti come la Cina.