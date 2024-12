Davidemaggio.it - I Simpson festeggiano il Natale su Disney+

Leggi su Davidemaggio.it

Tempo di strenne su, per definizione la piattaforma streaming più vicina a bambini e famiglia. Dopo Dream Production: dal mondo di Inside Out, arriva un nuovo cartone animato, tuttavia non destinato propriamente ai più piccoli: si tratta dello speciale natalizio I: O C’mon All Ye Faithful, disponibile da oggi.Il doppio episodio a tema ospita Derren Brown come guest star e offre le performance musicali di Patti LaBelle e dei Pentatonix. Viene lanciato in occasione del 35° anniversario del primo speciale originale natalizio de I, ovvero Unda cani, andato in onda il 17 dicembre 1989.I: O C’mon All Ye Faithful: la tramaLa trama vede il famoso mentalista britannico Derren Brown arrivare a Springfield e usare trucchi psicologici e abilità scenica per risollevare lo spirito natalizio della città.