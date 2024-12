Grande Fratello Lorenzo Spolverato dopo aver negato la sua omosessualità si smaschera? Quel lapsus che non è sfuggito ai telespettatori Video

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delsi è lasciato sfuggire una frase che contraddirebbe quanto da lui sostenuto ieri sera in diretta televisiva.Durante la diciottesima puntata del, infatti, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto far luce sulle parole sussurrate dalla madre di Shaila Gatta che, nella precedente puntata, ha riferito alla figlia chefosse omosessuale. La ballerina ha difeso– con il quale la frequentazione sembrerebbe giunta al capolinea – ed ha successivamente incontrato il padre del modello che, come il figlio, hale illazioni della madre di Shaila. “Per me non è assolutamente gay e anche se lo fosse non fa del male a nessuno, è una sua scelta, l’importante è che lui è felice“, le parole del signor Armando. In aggiunta, il modello ha assicurato di provare attrazione esclusivamente per le donne (“A me piace la donna, Alfonso!“).