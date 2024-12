Puntomagazine.it - Gli Hydronika celebrano 20 anni di carriera con il nuovo singolo “IN MEZZO AI LUPI”

Leggi su Puntomagazine.it

Une un live album per celebrare i 20didella band, con il mastering affidato agli storici Abbey Road Studios.Ad un anno esatto dalla pubblicazione del loro ultimo album MATERIA, glitornano con unbrano inedito, dal titolo INAI. L’uscita della canzone è fissata per il 21 Dicembre su tutte le più importanti piattaforme di streaming musicale, ed il video sarà disponibile sul canale YouTube della band 5 giorni dopo, il 26. Un brano che parla di vita on the road, di passione e di necessità di esprimersi, non soltanto con la musica ma con qualsiasi forma artistica.Glidecidono infatti di celebrare con questa nuova canzone i loro ventidi(la band infatti si forma nell’estate del 2004), e per l’occasione hanno affidato il mastering del brano agli storici Abbey Road Studios, collaborando con l’ingegnere del suono Oli Morgan, già al lavoro con Seal, Venom, Stereophonics ed Elton John.