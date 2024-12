Ilfattoquotidiano.it - Flashmob della generazione Z a Roma per la cooperazione internazionale: “Ci sentiamo dire che il futuro appartiene ai giovani, ma bisogna agire ora”

“Stiamo ereditando un mondo dilaniato da conflitti, disuguaglianze, crisi climatica. È una vita che ciche ilai, ma noi vogliamoora, nel presente, per fare in modo che domani ci sia unper tutti, tutte. Unfondato sul dialogo, la sostenibilità, la giustizia sociale e ambientale”.Con queste parole si apre il Manifesto Unache cambia: le voci delle nuove generazioni, promosso da Focsiv e Oxfam, ed elaborato da un gruppo diattivisti, provenienti da 11 Regioni italiane.L’iniziativa che si è conclusa oggi, martedì 17 dicembre, acon una Piazza di Pietra per ribauna visione di mondo in cui vivere. Un monito all’inerzia dei politici e una richiesta urgente di rilancioallo sviluppo quale leva imprescindibile per una politica orientata alla pace, allo sviluppo sostenibile, alla giustizia sociale.