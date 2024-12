Quotidiano.net - Eni crolla in Borsa per un errore

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 17 dicembre 2024 – Sbandata per Eni a Piazza Affari, con il colosso petrolifero chestamattina in avvio di contrattazioni, viene sospeso per eccesso di volatilità e torna agli scambi debole ma ridimensionando di molto i ribassi dell'apertura. Il titolo del Cane a sei zampe ha iniziato la seduta in picchiata (-6,3%), apparentemente senza alcuna ragione che spiegasse un calo così importante. “In effetti – spiega un analista del titolo – non abbiamo spiegazioni, può essersi trattato anche di untecnico”. E, in effetti, secondo quanto riportato dall’Ansa, la ragione del crollo in avvio dovrebbe essere stato un “fat finger”, unnell'inserimento di un ordine. L', secondo fonti di mercato, avrebbe provocato un ingente ordine di vendita da parte di un intermediario che avrebbe generato un “flash crash” di Eni, sprofondato del 6,3% e immediatamente sospeso dalle contrattazioni per eccesso di volatilità.