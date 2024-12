Quotidiano.net - Dua Lipa, identikit della pop star britannica

Leggi su Quotidiano.net

Da domenica 15 dicembre 2024 è disponibile su Disney+ “An Evening with Dua”, uno speciale concerto dove la cantante reinterpreta tutte le sue hit, accompagnata da un'orchestra di 53 elementi all'iconica Royal Albert Hall di Londra. L'esibizione è trasmessa in contemporanea anche su CBS e Paramount+ in America. Parlandoserata, Duaha dichiarato: "È sempre stato in cima alla mia lista di posti in cui ho sempre sognato di esibirmi. E adoro, sai, l'elemento teatrale del locale e quanto sia grandioso, ma anche molto intimo. L’orchestra ti aiuta completamente a reimmaginare tutto. Senti i testi in modo diverso, senti la musica in modo diverso. E per me in particolare, è stato incredibilmente emozionante sentire le mie canzoni reinventate in quel modo, e poie in mezzo a 53 musicisti incredibili semplicemente è come se fosse avvincente, come se ti muovesse in un modo così diverso.