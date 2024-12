Iltempo.it - Donzelli: "Giorgia mai stata sola, non sanno cosa dire e l'attaccano"

«C'è sempreuna squadra intorno a. A sinistra hanno provato prima ad attaccare, in tutti i modi, Meloni. Quando, poi, non ci sono riusciti, se la sono presa con le persone intorno a lei. La verità è che abbiamo una leader eccezionale, ma se abbiamo fatto tutto questo percorso è anche perché ècapace, in questi anni, di selezionare e far crescere le persone giuste. E non mi riferisco solo a quei ragazzi che per venticinque anni hanno condiviso un sogno.è riuscita a coinvolgere esponenti come Raffaele Fitto, oggi ai vertici dell'Europa, Guido Crosetto, Lucio Malan, Giulio Tremonti o molti altri, che pur non avendo avuto il nostro stesso passato politico, hanno sempre avuto il nostro stesso obiettivo, impegnarsi per il Paese, senza chiedere nulla in cambio». A dirlo Giovanni, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia.