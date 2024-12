Liberoquotidiano.it - "Deve chiamarlo e chiedergli un consiglio": dritta alla Swiatek, un trionfo per Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Proprio come Jannik, anche Igasta scoprendo sulla propria pelle cosa significhi trovarsi al centro delle critiche di media, tifosi e, soprattutto, degli haters sempre attivi sui social. Il tutto per sospetti relativi al doping, ovviamente. I due fuoriclasse del tennis – numero uno l'azzurro, e appena scesa al numero due la polacca – condividono il destino di essere stati travolti da vicende legate a casi di positività all'antidoping che hanno fatto discutere per l'importanza dei nomi coinvolti. Se il 23enne campione altoatesino è uscito pulito dsua contaminazione accidentale con il Clostebol – assolto dall'Itia, anche se resta in sospeso il ricorso della Wada che chiede una squalifica per “minima negligenza”, seppur non significativa – la sua coetanea Igaha invece accettato una squalifica di un mese, terminata il 4 dicembre 2024, a seguito di una positivitàtrimetazidina.