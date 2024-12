Ilrestodelcarlino.it - Dai detriti alle potature abbandonate, degrado da evitare

C’è bisogno di alzare l’asticella dei controlli per il decoro urbano, altrimenti piano piano Cupra Marittima rischia di scivolare nel. Nei giorni scorsi è stata ripulita tutta la massicciata ferroviaria che costeggia la pista ciclo pedonale ed i due lati che fiancheggiano il nastro di cemento. Lavoro eseguito a regola d’arte, va evidenziato. Poi però stonano i mucchi diaccatastati lungo la scarpata ovest della pista, raccolti oltre un mese fa in occasione delle giornate di maltempo che portarono fango e sassi dalla collina al mare. Così come stonano lenella stessa zona dal mese di ottobre. Anche sulla spiaggia, davantiaree di privati, a nord dello chalet Gabry ci sono giganteschi tronchi di alberi trascinati in mare da violente perturbazioni di diversi anni fa e poi spiaggiati.