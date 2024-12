Formiche.net - Come le orbite satellitari proteggono le profondità invisibili della Terra

Piccole montagne sommerse, canyon profondi e rilievi sconosciuti emergono da un paesaggio che non conosce luce, ma che ora può finalmente essere osservato con precisione. Non è un risultato frutto di missioni sottomarine tradizionali, bensì del lavoro incessante di Swot (Surface water and ocean topography), il satellite nato dalla collaborazione tra Nasa e Cnes, che sta rivoluzionando la conoscenza dei fondali marini attraverso una nuova frontiera: l’integrazione tra spazio e underwater. La cartografia sottomarina non è più solo una questione di sonar e immersioni, ma un processo orbitale che collega la superficie terrestre alle regioni più inesplorate del pianeta.La missione Swot, lanciata nel dicembre 2022, nasce per studiare le acque superficiali e la topografia degli oceani con una risoluzione senza precedenti.