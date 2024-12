Uominiedonnenews.it - Clementino, Vita Privata: Ecco Chi E’ L’Ex Fidanzata!

torna single dopo la fine della relazione con la. Il rapper si confessa: desidera innamorarsi di nuovo e racconta l’importanza della famiglia nei momenti difficili.di nuovo single: il rapper alla ricerca dell’amore dopo Martina DifonteDopo la fine della relazione con l’attrice Martina Difonte,è tornato ufficialmente single. La storia d’amore tra il rapper napoletano e la giovane attrice, durata dal 2021 al 2023, si è conclusa in maniera definitiva, come rivelato dallo stesso artista nel corso di un’intervista televisiva. Ospite del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone,ha condiviso alcuni dettagli della sua, mostrando il desiderio sincero di voltare pagina e ritrovare l’amore.Durante la chiacchierata in studio, il giudice di The Voice ha ammesso con un sorriso disarmante di essere attualmente single e alla ricerca di una connessione autentica.