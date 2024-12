Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali: 16 giornata, altro rigore negato al Napoli

: 16al">Weekend di polemiche in Serie A: penalizzate Venezia, Fiorentina e Parma. Dubbi sul penalty che sblocca Lazio-Inter.arbitrale ricca di polemiche. Penalizzate il Venezia, la Fiorentina e il Parma.alil nono calcio didella stagione.Fermo ancora Massa dopo– Roma e le strumentali polemiche mediatiche su Lukaku. Non conosce pause invece Mariani che fra campo, VAR e AVAR continua a combinarne di tutti i colori. Stravince l’Inter a Roma ma la gara è sbloccata da un dubbio calcio di. Sul mani di Gigot è tutta da valutare la spinta che il giocatore laziale subisce da Dumfries.Udinese –1 – 3, Doveri (Marini – Pezzuto).Dopo l’arbitraggio di Colombo (– Lazio) e le tante botte prese da Kvaratskhelia, con l’ottavoal, non ci ha fatto mancare nulla Doveri che per la terza volta dirige ilin campionato e per giunta dopo i disastri combinati in– Atalanta (XI).