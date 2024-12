Ilfattoquotidiano.it - Chi è Igor Kirillov, l’esperto di armi chimiche di Putin sanzionato da Londra perché “portavoce della disinformazione di Mosca”

Kiev lo accusa di aver utilizzatoproibite in Ucraina, tra cui l’agente tossico soffocante cloropicrina. E’ diventato famoso per aver contribuito allo sviluppo del sistema lanciafiamme pesante TOS-2 Tosochka e per l’accusa mossa ai nemici di voler mettere a punto“sporche”., capo delle truppe del reparto di difesa nucleare, chimica e biologica delle forze armate russe ucciso questa mattina a, è uno degli ufficiali di più alto rango uccisi in Russia dall’inizioguerra.Nato il 13 luglio 1970 a Kostroma, centro fluviale nella Russia occidentale,aveva frequentato la Scuola di difesa chimica del Comando militare superioresua città, dove si è laureato nel 2007. Durante la sua permanenza lì, tra il 1991 e il 1995, aveva prestato servizio come comandante di plotone nel Gruppo di forze occidentali in Germania e nel distretto militare di