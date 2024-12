Justcalcio.com - CdS – Conceicao e il futuro alla Juve, parla Mendes: le dichiarazioni dell’agente

2024-12-16 21:51:17Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere:TORINO – In unache stenta a spiccare il volo Franciscoè una delle note liete della squadra di Thiago Motta e i tifosi sperano di vederlo a lungo in bianconero, dove è arrivato in estate in prestito dal Porto., le parole disuDeldel 22enne esterno d’attacco portoghese hato il suo procuratore Jorge: “ha tanto talento, può giocare nelle migliori squadre al mondo: è felicee laè felice di lui, vuole restare e anche il club vuole fare di tutto per proseguire insieme” ha detto l’agente, presentecerimonia del premio ‘Golden Boy’ al Museo dell’Automobile di Torino. In vista del mercato di gennaio,è stato accostato il difensore Antonio Silva: “Non lo so, è ancora presto” la risposta di Medens sul centrale classe 2003 di proprietà del Benfica.