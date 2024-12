Noinotizie.it - Cantine d’Italia 2025, ce ne sono 28 pugliesi GoWine

Di seguito il comunicato:È uscita la nuova edizionedi, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine.L’evento di presentazione e premiazione si è tenuto martedì 3 dicembre a Milano presso l’Hotel Melià.si presenta con 874complessivamente selezionate, 268 “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, oltre 4.980 vini segnalati, circa 1.600 indirizzi utili per mangiare e dormire. Si rinvia la presentazione generale della Guida ad altro comunicato che alleghiamo a parte,Ecco qui alcuni dati che riguardano la presenza della Puglia in Guida. La Puglia si distingue con 28recensite, in crescita rispetto all’edizione 2022. Di queste 6 ottengono il riconoscimento dell’Impronta Go Wine; spicca la cantina Conti Zecca di Leverano che ottiene il riconoscimento per il primo anno.