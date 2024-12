Lapresse.it - Banksy è tornato, la nuova opera ispirata alla “Madonna col bambino”

Unacondivisa sui suoi canali social che riprende un soggetto tradizionale dell’iconografia cristiana. Così lo street artist inglese, presentando al mondo un nuovo lavoro diventato in poche ore virale. L’, che non ha un nome né una collocazione geografica, sembra una chiara ispirazionecol“. Si tratta infatti in apparenza proprio di unaintenta adttare unma realizzata con i tratti tipici dei murales realizzati dall’artista per le strade londinesi.I dettagli delladiTra i dettagli che emergono in modo molto evidente c’è quello sul seno della donna che appare perforato (da un proiettile?) mentre lo sguardo corrucciato delfa trasparire angoscia come se non riuscisse adttare. L’escamotage usato, come da consuetudine, è quello di sfruttare gli elementi già presenti sulla superficie scelta per realizzare l’: qui appunto un foro arrugginito da cui fuoriesce ruggine come se fosse sangue.