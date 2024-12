Sport.quotidiano.net - Atletica: l’appuntamento in piazza matteotti. Il 26 si corre con Babbo Natale

L’Sacmi Avis organizza la terza edizione della Camminata di. Appuntamento il 26 dicembre in, dove dalle 9 saranno aperte le iscrizioni. Partenza alle ore 10 con un percorso di 7 km che includerà il tracciato dell’autodromo di Imola con rientro in. Con un contributo minimo di 2 euro tutti i partecipanti riceveranno un berretto dada indossare durante la camminata offerto da G.S. Store di Imola. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato Auser e No Sprechi di Imola.