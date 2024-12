Lettera43.it - Arresti ultrà, quarta ordinanza di custodia cautelare per Luca Lucci in due mesi e mezzo

, ex capodella curva Sud del Milan, è stato raggiunto da unadiin carcere nel giro di due. L’ultimo provvedimento, notificato il 17 dicembre, riguarda un’inchiesta su un’associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini della tra il 2020 e il 2021 il gruppo avrebbe movimentato oltre tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. Oltre a, l’ha coinvolto altre otto persone, alcune già detenute per fatti analoghi, e sono state eseguite perquisizioni nei confronti di ulteriori 13 indagati non destinatari di misure cautelari.Tutte le condanne dinell’ultimo annoQuesto nuovo sviluppo segue altre tre ordinanze già emesse nei confronti di