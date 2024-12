Al Salone Margherita serata di beneficenza in memoria di Gabriella Fabbrocini

Leggi su Ildenaro.it

«L’insegnamento diè fatto di impegno, innovazione, creatività. Con lei sono nati a Napoli ambulatori specialistici che sono un esempio per il mondo medico. Dalla Dermatologia etnica al Corpo ritrovato per i pazienti in oncoterapia. La prevenzione, a cominciare dai giovani. Le visite mediche itineranti, per dare risposte al territorio. Il medico che va incontro al disagio. È quello che mi piace definire l’altruismo tenace. Questo è il modello di coinvolgimento in cui davvero crediamo. Nella Fondazione dedicata anon si fa solo un omaggio alla. Si percorre la sua strada. Perché il ricordo più bello è un percorso che non si interrompe mai. Condividiamo insieme l’emozione della responsabilità». Le parole sono quelle del Ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini che, in un sentito videomessaggio, ha voluto salutare il parterre di amici e sostenitori della Fondazione, riuniti nelladi ieri al, nel giorno che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno.