Biccy.it - A chi era rivolto il “figlia di M” detto da Mariotto a Ballando con le Stelle

Leggi su Biccy.it

Guillermoè riuscito a finire nuovamente nei guai prima ancora di tornare nello studio dicon le. E la polemica non sembrerebbe placarsi. Il fatto è avvenuto sabato sera durante la diretta di Rai1 quando Milly Carlucci lo ha chiamato in studio. Lo stilista ha tardato a entrare ma il suo microfono era aperto e si è udito chiaramente: “chedi una m..“. L’audio è stato ovviamente sentito da tutti i telespettatori e Striscia la Notizia non ha potuto non parlarne.Avete sentito anche voi? #Striscialanotizia #conle#guillermo@millycarlucci @stanzaselvaggia @Rai pic.twitter.com/x8fdyMzn8p— Striscia la notizia (@Striscia) December 14, 2024DOMANI SERA A STRISCIA“Chede ‘na mig***a”. A chi si riferiva @Gcon quella frase pronunciata prima del suo ingresso in studio e sentita da tutti?Movimentato Tapiro a #Leggi l’anticipazione: https://t.