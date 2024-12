Quotidiano.net - A Bristol c’è il bus alimentato con scarti umani

Sulle strade del Regno Unito viaggia oramai da alcuni anni un autobus molto particolare: si tratta di un ‘Bio-Bus’ da 40 posti che è stato subito ribattezzato dal Daily Telegraph e da altri giornali britannici "cacca-bus". In questo caso il sottile humor inglese non c’entra, dal momento che questo autobus del trasporto pubblico locale che viaggia nella città di, realizzato dalla società GENeco, è di fattoda un carburante ricavato daalimentari, e addirittura dalle feci umane. In pratica, per produrre una tanica di gas, necessaria per percorrere circa 250 km, bastano gli escrementi di cinque persone per un anno. Il gas, prodotto appunto da tutto ciò che finisce nelle fogne e dalla gassificazione del materiale biologico della spazzatura, il cosiddetto umido, viene prodotto dall’azienda GENeco nell’impianto fognario della Wessex Water.