Unlimitednews.it - Usa, dal 2035 divieto di auto a benzina in California

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Laè il primo stato che pianifica di eliminare gradualmente le vendite di veicoli aentro il, ma questa decisione non è ancora stata approvata a livello federale. Ora il presidente uscente Joe Biden a pochi giorni dalla fine del suo mandato sta cercando di salvaguardare la sua eredità climatica prima di lasciare l’incarico il mese prossimo, portando avanti molteplici programmi incentrati sul clima negli ultimi giorni del suo mandato. Ciò include il via libera all’ambiziosodiindal. Il settore dei trasporti è responsabile della quota maggiore di emissioni di gas serra negli Stati Uniti e levetture sono responsabili di oltre la metà delle emissioni dei trasporti. Oltre all’anidride carbonica che riscalda il pianeta, lee diesel emettono anche sottoprodotti pericolosi come biossido di azoto, monossido di carbonio e fuliggine che sono direttamente collegati a malattie respiratorie.