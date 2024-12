Thesocialpost.it - Uomini e Donne: è morto Ennio Zingarelli, ex di Gemma Galgani

A 86 anni è, uno dei volti più noti delle prime edizioni della versione Over di. L’ex cavaliere è ricordato soprattutto per la sua relazione con, storica dama del programma di Maria De Filippi.Leggi anche: Alessandro Basciano arrestato per stalking e minacce a Sophie Codegoni: la reazione di leiLa relazione cone l’addio commossoLa loro storia, nata sotto i riflettori di Canale 5, fu celebrata con una festa di fidanzamento che rimase impressa nella memoria dei fan. In queste ore,ha voluto ricordarecondividendo su Instagram una storia con un cuore spezzato, accompagnata dalle note di Sei nell’anima di Gianna Nannini.Una vita all’insegna della culturaera un medico plurilaureato, caratterizzato da una curiosità inesauribile.