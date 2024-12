Linkiesta.it - Un Natale vegetariano è possibile, e anche più invitante di quanto pensiate

Unné carne né pesce. Il periodo delle feste spesso è un momento difficile per vegetariani e vegani. I piatti della tradizione raramente sono cruelty free e ci si trova a dover imbastire scuse imbarazzate, o a mangiare controvoglia qualcosa che si preferirebbe evitare. Ma non deve essere necessariamente così. Un pranzo di, o perché no, vegano, è. E può esserecosì piacevole da riuscire a “imporlo”, per una volta, ai carnivori.Le lasagne, ad esempio, invece che alla bolognese, con il ragù, si possono preparare al pesto. I cannelloni si possono farcire con ricotta e spinaci, oppure si può scegliere un collaudatissimo e classico risotto al radicchio, ovviamente nella versione senza salsiccia. Il polpettone può essere di zucca e non di carne, con un ripieno di funghi e formaggio, e le polpette di cavolfiore, ole cotolette, sono una simpatica variazione sul tema, così come la bistecca di cavolfiore al pepe verde che replica una delle ricette-tormentone degli anni Ottanta.